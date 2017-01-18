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Общество

ФАС возбудила дело против самарского губернатора и менеджеров «Газпрома»

18 Января 2017 10:06
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ФАС возбудила дело против самарского губернатора и менеджеров «Газпрома»

Москва, 18 января. Федеральная антимонопольная служба завела дела в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина и группы сотрудников «Газпрома» по обращению «Средневолжской газовой компании».

Заявитель обвинил главу региона в том, что тот переводит крупных потребителей газа на распределительные сети «Газпрома». Речь идет о некоем соглашении, которое якобы заключено между Меркушиным и представителями «Газпрома». Кроме того, ФАС утверждает, что губернатор утвердил новую схему газификации региона и не согласовал ее с СВГК.

Геннадий Плющев

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