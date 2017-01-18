Пальмира: армия Сирии ведет масштабную контратаку на позиции ИГ

Дамаск, 18 января. Руководство вооруженных сил Сирии поставило перед наземными силами задачу по повторному освобождению древнего города Пальмира, который был захвачен террористами «Исламского государства» в начале декабря. Масштабная операция уже началась — первой целью армии стала автодорога, ведущая в Пальмиру.

В середине декабря, когда была захвачена Пальмира, сирийская армия едва не потерял важнейшую авиабазу Тияс, известную как Т4 — целью боевиков ИГ было окружение и захват авиабазы вместе с находившимися на ней военными. Тем не менее, при поддержке ВКС РФ сирийской армии удалось отбросить противника.

В настоящее время идут бои за две важные высоты, которые должны позволить армии установить контроль над ключевым участком ведущей в Пальмиру трассы, передает Russia Today. Это лишит террористов возможности оперативно перебросить под Пальмиру подкрепления, позволив создать плацдарм, с которого сирийская армия ударит по Пальмире.

В случае успешного освобождения древнего города сирийская армия сможет начать долгожданную операцию по освобождению уже несколько лет находящегося в блокаде террористов города Дейр-эз-Зор.