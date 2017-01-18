Ирак отказался принимать высланных из Финляндии беженцев

Хельсинки, 18 января. Власти Ирака не стали подписывать с Финляндией договор, который бы позволил финской стороне депортировать иракских беженцев без их согласия, информирует финский национальный вещатель Yle, ссылаясь на заявление министерства по вопросам миграции Ирака.

В Финляндию из Ирака минувшие два года прибыло свыше 20 тысяч пересленцев, которые попросили убежища. По информации издания, значительная часть этих граждан получит от властей отказ в предоставлении убежища. Уже более тысячи человек добровольно вернулись в Ирак.

Иракский министр по вопросам миграции Ясим Мохаммед аль-Джаф заявил, что его страна не согласна принимать тех сограждан, которым Финляндия отказала в убежище и которых хотят принудительно депортировать. Ирак считает, что подобная высылка нарушает права человека.

Ранее Газета.Ru сообщила, что в Европе арестованы лидеры организовавшего миграцию синдиката.