Трамп объяснил, как Twitter помогает ему бороться с нечестными СМИ

Вашингтон, 18 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится публиковать сообщения в социальных сетях, однако Twitter является единственным способом защититься от нечестных СМИ.

В интервью телеканалу Fox News, Трамп подчеркнул, что ему не нравится «твитить». От добавил, что сталкивается с нечестными СМИ и в социальной сети находит «единственный способ противодействия».

Он также подчеркнул, что не пользовался бы Twitter, если пресса была объективной.

«Когда люди представляют меня в ложном свете, у меня, по крайней мере, есть средство сказать, что это заявление ложное», — резюмировал политик.

Как писала «Национальная служба новостей», в настоящее время Дональд Трамп набрал почти 50 миллионов подписчиков в социальных сетях, включая Facebook и Instagram.