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Губернатор Дейр-эз-Зора посетил раненных в боях с ИГИЛ: ФАН публикует видео

18 Января 2017 10:19
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Губернатор Дейр-эз-Зора посетил раненых после боя с ИГИЛ: ФАН публикует видео

Сирия, 18 января. Губернатор сирийского города Дейр-эз-Зор, который осажден боевиками «Исламского государства», встретился с ранеными бойцами Сирийской арабской армии (САА) после недавнего боестолкновения с ИГ.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлен визит губернатора Дейр-эз-Зора Мохамеда Ибрагима Самра  в университет Аль-Фурат, где сирийские студенты сдают экзамены. Также он посетил военный госпиталь, чтобы осмотреть бойцов САА и народного ополчения, получивших ранение в тяжелом боестолкновении с боевиками «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

    

Бои с террористами шли в районе аэродрома. Ранее командование САА сообщало, что «Исламское государство» стягивает силы в район Дейр-эз-Зора из Ирака и Пальмиры.

Губернатор Дейр-эз-Зора посетил раненых после боя с ИГИЛ: ФАН публикует видео

Как отмечает «Газета.ру» писала, что боевики ИГ ведут штурм Дейр-эз-Зора. Бои в этом районе идут с особой ожесточенностью.

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