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Идлиб: террористы ведут массированный огонь по жителям сирийской провинции
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Идлиб: террористы ведут массированный огонь по жителям сирийской провинции

Сегодня 10:00
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Идлиб: террористы ведут массированный огонь по жителям сирийской провинции

Дамаск, 18 января. В сирийской провинции Идлиб террористы уже вторые сутки подряд атакуют мирных жителей, применяя мины. Населенный пункт Аль-Фуз расстреливается боевиками так называемой умеренной оппозиции.

В провинции Идлиб уже второй день неспокойно — так называемая умеренная оппозиция открыла огонь по мирным жителям населенного пункта Аль-Фуз, расположенного севернее административного центра. По данным спецкора ИА «Народные новости», боевики применяют мины в при обстрелах. Информация о погибших и пострадавших при атаке террористов уточняется. Известно, что массированный огонь привел к значительным разрушениям жилых домов.

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