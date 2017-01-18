Пешеходы в Выборге избили и похитили едва не задавившего их водителя

Санкт-Петербург, 18 января. В Выборге пешеходы, которых чуть не сбил водитель иномарки, избили автомобилиста, посадили его в салон машины и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница Выборга, которая сообщила об инциденте в районе дома на ул. Кривоносова. По ее словам, неизвестный мужчина за рулем автомобиля Toyota Camry едва не наехал на двух пешеходов и врезался в столб. После этого прохожие вытащили водителя из машины, избили его, посадили в салон автомобиля и скрылись в неизвестном направлении.