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Китай предложил Порошенко помощь с Донбассом
Политика

Китай предложил Порошенко помощь с Донбассом

Сегодня 9:54
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Китай предложил Порошенко помощь с Донбассом

Пекин, 18 января. Китайские власти готовы выступить посредником в споре между Украиной и руководством республик Донбасса. Об этом в среду заявил председатель КНР Си Цхинпинь во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

«Китай искренне надеется, что на Украине будет сохраняться ситуация социальной стабильности и экономического развития», — отметил китайский лидер.

Как сообщает Газета.Ru ранее украинский депутат надежда Савченко предложила временно отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс. Она уверена, что вернуть Донбасс невоенным путем можно только за столом переговоров.

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Геннадий Плющев
#петр порошенко #си цхинпинь
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