Новости Новороссии: ВСУ обстреливают Донбасс, Киев пытался завербовать жителя ЛНР

Новороссия, 18 января. Под обстрелом ВСУ снова оказались территории ДНР и ЛНР, украинские силы безопасности пытались силой завербовать жителя Луганска.

Спартак вновь оказался под огнем

Минувшим вечером украинские войска в очередной раз нарушили «режим тишины», открыв минометный огонь по селу Спартак Ясиноватского района севернее Донецка. Об этом сообщило информационное агентство ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах республики.

Обстрел начался около 16:00 по местному времени, в течение часа ВСУ выпустили по населенному пункту 24 мины калибром 82 мм.

Кроме того, под огнем украинских войск в очередной раз оказалось село Саханка на юге республики. Официальных данных о пострадавших пока не поступало.

ВСУ обстреляли памятник князю Игорю

За минувшие сутки позиции Народной милиции ЛНР один раз оказались под огнем ВСУ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Украинские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия с направления Станицы Луганской по району памятника князю Игорю в северо-восточном пригороде столицы республики.

Киев пытался завербовать луганского «футболиста»

Сотрудники СБУ пытались завербовать жителя Луганской народной республики Дениса Туреева, следовавшего на Украину для замены фотографии в паспорте.

Как сообщает министерство государственной безопасности ЛНР, на пункте пропуска в поселке Станица Луганская Туреева, направляющегося в город Черкассы, отвели в отдельный вагончик, где человек в военной форме потребовал от него пароль от страницы в соцсети «ВКонтакте».

Обнаружив среди друзей жителя ЛНР бойца ополчения, сотрудник СБУ начал избивать Туреева, требуя от него назвать имена других ополченцев, а также координаты расположения полигона и тяжелой техники.

После того как сотрудники безопасности убедились, что Туреев ничего не знает, потерпевшего под дулом автомата заставили подписать бумагу на украинском языке, в которой говорилось, что он согласен под прикрытием работать на киевские власти под кодовым именем «Футболист».

По возвращении домой Туреев добровольно сообщил о случившемся властям ЛНР.

Клуб из Донецка присоединится к российской футбольной лиге

Клуб «Оплот Донбасса» станет первой командой из ДНР, которая примет участие в региональном футбольном первенстве на территории России. Игроки клуба впервые в истории республики выступят в высшей лиге чемпионата Ростовской области. Об этом сообщает новостное агентство ДАН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что команда присоединится к российскому чемпионату по приглашению ростовской региональной общественной организации «Федерация футбола» и станет таким образом единственным клубом из ДНР, принимающим участие в турнире такого уровня.

Администрация клуба выразила надежду, что участие в подобных соревнованиях позволит команде успешно интегрироваться в футбольную структуру РФ.

В Донецке зазвучит барочная музыка

16 февраля в Донецкой государственной академической филармонии состоится концерт «Неистовый танец барокко», где жителям республики представится возможность услышать произведения для клавесина и скрипки великих композиторов эпохи Барокко. Об этом сообщил агентству ДАН генеральный директор филармонии Александр Парецкий.

В программе концерта прозвучат композиции величайших композиторов эпохи – Баха, Скарлатти, Бибера и Тартини – в исполнении немецкой клавесинистки Эллы Севской и скрипача из Санкт-Петербурга Сергея Филипченко.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2017 года на сцене филармонии также выступят музыканты из Великобритании, Франции и Греции.