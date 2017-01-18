Композитор Гончаров разыскивает старшего брата, пропавшего в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 января. Композитор Илья Гончаров подал заявление о розыске пропавшего в августе брата, сообщает УМВД по Красносельскому району Петербурга.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, накануне композитор Илья Гончаров подал заявление в пункт полиции о розыске своего брата. Работник «Ленфильма» просит сотрудников правопорядка оказать помощь в розыске Гончарова Александра 1956 года рождения, проживавшего в Петербурге. В последний раз братья виделись в августе 2016 года. По словам заявителя, Гончаров-старший может находиться в Сочи на заработках, известно, что ранее он не покидал город.