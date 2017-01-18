Сирия: на авиабазе «Хмеймим» военные врачи готовятся к возвращению в РФ

Дамаск, 18 января. В рамках сокращения состава группировки ВС России в Сирии российские военные врачи готовятся к возвращению на родину, находясь на военном аэродроме «Хмеймим». На протяжении нескольких месяцев они под обстрелами боевиков оказывали помощь мирному населению в Алеппо.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина продолжается сокращение состава нашей группировки Вооруженных сил в САР», — сообщил командующий группировкой ВС РФ в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

Кроме врачей, в настоящее время к возвращению из Сирии готовится также звено российских бомбардировщиков Су-24М, передает РИА Новости. Ранее из зоны боевых действий, приостановленных благодаря заключенному под Новый год перемирию, ушли корабли Северного флота РФ во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».