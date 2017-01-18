Сгнивший труп мужчины с татуировкой дракона нашли в подвале Петербурга

Санкт-Петербург, 18 января. В подвале дома на территории Петроградского района Санкт-Петербурга обнаружили труп неизвестного мужчины с татуировкой дракона на животе. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Труп мужчины с гнилостными изменениями был найден в подвале дома по Каменноостровскому проспекту. Погибшему на вид 40-45 лет, он был одет в синюю куртку, толстовку с капюшоном и болотного цвета кофту. На животе у мужчины есть татуировка, предположительно, в виде дракона. Все обстоятельства и причины его гибели сейчас выясняются.