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Сгнивший труп мужчины с татуировкой дракона нашли в подвале Петербурга
Происшествия

Сгнивший труп мужчины с татуировкой дракона нашли в подвале Петербурга

Сегодня 9:48
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Сгнивший труп мужчины с татуировкой дракона нашли в подвале Петербурга

Санкт-Петербург, 18 января. В подвале дома на территории Петроградского района Санкт-Петербурга обнаружили труп неизвестного мужчины с татуировкой дракона на животе. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Труп мужчины с гнилостными изменениями был найден в подвале дома по Каменноостровскому проспекту. Погибшему на вид 40-45 лет, он был одет в синюю куртку, толстовку с капюшоном и болотного цвета кофту. На животе у мужчины есть татуировка, предположительно, в виде дракона. Все обстоятельства и причины его гибели сейчас выясняются.

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Ксения Тасманова
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