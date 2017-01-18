В Ленобласти из конюшни похитили темного жеребца с белыми копытами

Большево (Ленинградская область), 18 января. Злоумышленники похитили жеребца прямо из конюшни в Большево Ленинградской области, взломав замок двери загона. Полиция выясняет все обстоятельства пропажи животного и ведет поиски. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию Гатчинского района Ленинградской области обратилась 39-летняя владелица жеребца по кличке «Сумрак». В заявлении потерпевшая указала, что неизвестные взломали замок загона конюшни в деревне Большево и похитили шестилетнего жеребца орловской ресистой породы темно-серого цвета.

«Ущерб составил 300 тысяч рублей. Проводится проверка, и выясняются обстоятельства кражи. Среди примет потерпевшая указала темно-серый цвет шерсти со светлыми пятнами, черно-белая грива, белую проточину между глаз, белый хвост и белые копыта», — уточнили ФАН в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.