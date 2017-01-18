Совместная миссия России и США к Венере стартует в 2025-2028 годах

Нью-Йорк, 18 января. Специалисты России и США изучают возможности реализации совместного проекта изучения Венеры.

Как рассказал Space.com представитель Лаборатории реактивного движения в Пасадине Дэвид Сэнски, группа ученых разрабатывает задачи миссии «Венера-Д». В конце месяца исследователи представят доклад в НАСА и в Институт космических исследований РАН.

Сэнски отметил, что Россия всегда была заинтересована в изучении Венеры. НАСА включилось в проект около трех лет назад.

Он также рассказал, что совместная миссия РФ и США к Венере может стартовать в 2025-2028 годах.

Ожидается, что автоматическая станция должна выйти на орбиту Венеры и изучить планету с орбиты на протяжении примерно трех лет. Спускаемый аппарат сможет просуществовать на поверхности планеты несколько часов.