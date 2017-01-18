Ответственность за сохранность экспонатов Исаакиевского собора возложат на сотрудников музея



Санкт-Петербург, 18 января. Вместе с Исаакиевским собором в безвозмездное пользование Русской православной церкви передадут более четырех тысяч ценнейших экспонатов, так как они являются неотъемлемой частью храма. Однако ответственность за их сохранность будет нести музей, так как именно он обладает специалистами, знающими все тонкости хранения предметов искусства и их реставрации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На данный момент в музее в штате числятся 393 сотрудника. Плюс летом нанимают еще 58 внештатников, которые помогают справиться основному составу с потоком туристов. Скорее всего, руководству музея удастся сохранить штат, так как он составлен по минимуму для работы с таким огромным объемом исторического материала. Правда, ранее их зарплатный фонд составлялся из учета доходов музея, поэтому пока непонятно, каким образом будут оплачивать работу людей. Но для решения этой проблемы у руководства музея более двух лет.