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Общество

Центры для перевоспитания домашних тиранов могут появиться в России

18 Января 2017 09:38
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Центры для перевоспитания домашних тиранов могут появиться в России

Москва, 18 января. Российские власти выступили с инициативой открытия центров по перевоспитанию мужчин, которые бьют своих жен и детей. Об этом рассказал в среду заместитель министерства образования Вениамин Каганов.

По его словам, соответствующий вопрос поднимался на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. Каганов подчеркнул, что на сегодняшний день многие женщины вынуждены бежать из дома от своих вспыльчивых супругов вместе с детьми, хотя логичнее было бы изолировать самого домашнего тирана.

«Справедливее было бы, если бы было наоборот — помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить», — отметил он.

Как утверждает писательница и общественный деятель Мария Арбатова, ежегодно в России от побоев погибают 15 тыс. женщин, передает Russia Today.

Геннадий Плющев

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