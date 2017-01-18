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Иномарку за 5 млн рублей угнали с автостоянки в «Пулково»
Происшествия

Иномарку за 5 млн рублей угнали с автостоянки в «Пулково»

Сегодня 9:55
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Иномарку за 5 млн рублей угнали с автостоянки в «Пулково»

Санкт-Петербург, 18 января. Иномарку стоимостью пять миллионов рублей угнали с автостоянки в аэропорту «Пулково», сообщили Федеральному агентству новостей в УМВД России по Московскому району Петербурга.

Дерзкий угон дорогого автомобиля произошел, предположительно, 17 января. 46-летний владелец машины немедленно обратился с заявлением в полицию. Оказалось, что его Range Rover находился на платной открытой парковке возле аэровокзала с утра 14 января до вечера 17 января, когда выяснилось, что машины на месте нет.

Ущерб составил пять миллионов рублей. На машине установлена штатная сигнализация, автомобиль синего цвета, без особых примет.

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Алексей Громов
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