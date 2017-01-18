FAN-TV Лента новостей
Мощный взрыв прогремел в пригороде Дамаска
Новости Сирии

Мощный взрыв прогремел в пригороде Дамаска

Сегодня 9:39
46

Мощный взрыв прогремел в пригороде Дамаска

Дамаск, 18 января. В пригороде Дамаска сегодня прогремел мощный взрыв. По последней информации, в результате атаки боевиков погибли восемь военнослужащих.

Как передает телеканал «Аль-Арабия», бомба была заложена террористами в подземных коммуникациях в районе здания, принадлежащего разведке. Число погибших, предварительно, составляет восемь человек, все они военные. Среди жертв нападения также есть бригадный генерал. Число пострадавших сейчас уточняется.

Известно, что ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фаджр Умма».

Читайте также: Сирия новости 18 января 2017 07.00: САА освободила ряд деревень в Алеппо, глава ИГ аль-Багдади до сих пор в Мосуле.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: САА отбила позиции у Дейр-эз-Зор, авиация США бьет по ИГИЛ

Сегодня 9:42
33

Сирия новости 18 января 2017 07.00: САА освободила ряд деревень в Алеппо, глава ИГ аль-Багдади до сих пор в Мосуле

Сегодня 7:00
547

Сирия новости 17 января 2017 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой техники ИГ, боевики обстреливают жилые районы в Хаме

Вчера 22:30
1066

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Вчера 21:50
570

Новости США: демократы мстят Трампу за Клинтон, Обама грустит из-за отсутствия регистрации

Вчера 21:07
857
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия сегодня: САА отбила позиции у Дейр-эз-Зор, авиация США бьет по ИГИЛ

9:42

Ответственность за сохранность экспонатов Исаакиевского собора возложат на сотрудников музея

9:41

Мощный взрыв прогремел в пригороде Дамаска

9:39

Центры для перевоспитания домашних тиранов могут появиться в России

9:38

Житель ЛНР рассказал, как украинские спецслужбы вербуют на КПП «Станица Луганская»

9:35

Пропажу тела пенсионерки в красноярском морге обнаружили после обращения внучки

9:33

Труп мужчины найден в сгоревшем доме в Ленобласти

9:33

Противник Трампа устроил самосожжение в Вашингтоне

9:30

Москвичка получила муляж вместо купленного в интернет-магазине iPhone 7

9:28

Собутыльники до смерти забили хозяина в петербургской коммуналке

9:23

Мужчина с пистолетом устроил переполох в петербургском метро

9:22

Житель Луги до смерти избил гостью

9:21
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия сегодня: САА отбила позиции у Дейр-эз-Зор, авиация США бьет по ИГИЛ
Читать
Закрыть