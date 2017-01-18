Мощный взрыв прогремел в пригороде Дамаска

Дамаск, 18 января. В пригороде Дамаска сегодня прогремел мощный взрыв. По последней информации, в результате атаки боевиков погибли восемь военнослужащих.

Как передает телеканал «Аль-Арабия», бомба была заложена террористами в подземных коммуникациях в районе здания, принадлежащего разведке. Число погибших, предварительно, составляет восемь человек, все они военные. Среди жертв нападения также есть бригадный генерал. Число пострадавших сейчас уточняется.

Известно, что ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фаджр Умма».

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