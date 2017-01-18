Житель ЛНР рассказал, как украинские спецслужбы вербуют на КПП «Станица Луганская»

Луганск, 18 января. В МГБ ЛНР рассказали о том, как украинские силовики насильно вербуют жителей республики, проходящих контроль на КПП.

Житель ЛНР обратился в министерство госбезопасности республики, рассказав об инциденте с вербовкой. Он сообщил, что направлялся к своей сестре в Черкассы, когда на КПП «Станица Луганская» к нему подошел украинский военный и запросил пароли от соцсетей. Обнаружив в «друзьях» одного ополченца, украинцы выпытывали у жителя ЛНР информацию о расположении техники в республике. А затем, угрожая автоматами, они заставили его подписать бумагу, в которой он согласен работать на АТО под псевдонимом «Футболист».