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Житель ЛНР рассказал, как украинские спецслужбы вербуют на КПП «Станица Луганская»
Новороссия

Житель ЛНР рассказал, как украинские спецслужбы вербуют на КПП «Станица Луганская»

Сегодня 9:35
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Житель ЛНР рассказал, как украинские спецслужбы вербуют на КПП «Станица Луганская»

Луганск, 18 января. В МГБ ЛНР рассказали о том, как украинские силовики насильно вербуют жителей республики, проходящих контроль на КПП.

Житель ЛНР обратился в министерство госбезопасности республики, рассказав об инциденте с вербовкой. Он сообщил, что направлялся к своей сестре в Черкассы, когда на КПП «Станица Луганская» к нему подошел украинский военный и запросил пароли от соцсетей. Обнаружив в «друзьях» одного ополченца, украинцы выпытывали у жителя ЛНР информацию о расположении техники в республике. А затем, угрожая автоматами, они заставили его подписать бумагу, в которой он согласен работать на АТО под псевдонимом «Футболист».

 

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Ирина Селезнева
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