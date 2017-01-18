Сирия сегодня: САА отбила позиции у Дейр-эз-Зор, авиация США бьет по ИГИЛ

18 Января 2017 09:42 33

Сирия, 18 января. Американская авиация нанесла удар по позициям боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). САА ведет бой у города Дейр-эз-Зор. Россия призывает гуманитарные организации направить в Сирию лекарства. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Удар по ИГ

Как заявил представитель так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США Джон Дорриан, американские ВВС нанесли четыре авиаудара по позициям террористов «Исламского государства» в районе сирийского города Эль-Баб. Атака на ИГ осуществлялась в качестве поддержки турецкой армии в военной операции «Щит Евфрата».

В ходе авианалета боевики понесли потери, уничтожены бронетранспортер и тактическое подразделение «Исламского государства». Дорриан добавил, что Соединенные Штаты продолжат борьбу с боевиками ИГ.

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заметил, что Соединенные Штаты не оказывают никакой воздушной поддержки антитеррористической операции турецких войск «Щит Евфрата», которая осуществляется на севере Сирии.

Битва за Дейр-эз-Зор

Как сообщает Lenta.ru, подразделения Сирийской арабской армии (САА) и отряды вооруженных ополченцев смогли вернуть под свой контроль ряд позиций на подступах к осажденному Дейр-эз-Зору. Ранее эти позиции были захвачены боевиками «Исламского государства».

Сообщается, что сирийская армия в ходе ожесточенного боестолкновения вытеснила боевиков ИГ с высот Джебель-эс-Сурда, в районе которого находится военный аэродром, позволив перебросить по воздуху воинское подкрепление. Боестолкновения на данный момент в этом районе продолжаются.

Напомним, в пятницу, 13 января, подразделения «Исламского государства» начали штурм аэродрома и городских районов, которые находятся под защитой правительственных сил. По информации командования САА, террористы перебрасывают к городу силы из Ирака и Пальмиры. Кроме того, боевики захватили пригород Мухендисин и закрепились в предместьях Эль-Макабир, Сарият-Джунейд и Макабис-эль-Баллук.

Призыв России

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, российское военное ведомство призывает все международные гуманитарные организации направить лекарства для жителей 73 населенных пунктов в Сирии, которые в них очень нуждаются. Он отметил, что отклики пришли со стороны гендиректора ЮНИСЕФ Энтони Лэйка, директора-исполнителя Всемирной продовольственной программы (WFP) Эрферина Кузена, гендиректора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан, заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам и координатора гуманитарной помощи Стивена О'Брайена и верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Конашенков отметил, что перечисленные организации выразили желание направить гуманитарную помощь более пяти миллионам жителям Сирии. Однако, заметил он, представители гуманитарных организаций посетовали, что не могут сделать это немедленно.

Ранее депутат Иосиф Кобзон в комментарии газете «Известия» рассказал о тех, кто летит в Сирию поддерживать российских военных.