Пропажу тела пенсионерки в красноярском морге обнаружили после обращения внучки

Красноярск, 18 января. В краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» подозревают, что тело 88-летней Клары Куосманен было украдено прямо из морга неизвестными лицами, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Пропажу тела обнаружили лишь после обращения внучки, которая хотела захоронить бабушку.

В данный момент в самом морге работают следователи. Которые и пытаются выяснить, кто и каким образом мог похитить тело. Хотя следствие пока подозревает только «халатность» сотрудников морга, которые могли перепутать и выдать тело другим родственникам.

Напомним, в декабре 2016 года появилась информация о том, что сотрудники отдела экспертизы трупов ККБСМЭ отказываются выдавать родственникам тело 88-летней женщины, поясняя, что оно пропало при невыясненных обстоятельствах. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю после установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за халатность.

6 декабря 2016 года в отдел экспертизы трупов поступило тело 88-летней Клары Куосманен для проведения судебно-медицинской экспертизы. 7 декабря 2016 года проведено исследование, после которого санитаром тело транспортировано в холодильную камеру, расположенную на цокольном этаже морга.