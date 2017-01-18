Москвичка получила муляж вместо купленного в интернет-магазине iPhone 7

Москва, 18 января. Интернет-магазин доставил москвичке муляж смартфона вместо iPhone 7.

Как рассказали в правоохранительных органах города, женщина сделала заказ через Сеть. За новинку Apple она заплатила 42 тысячи рублей.

По словам 45-летней потерпевшей, молодой человек, который доставил ей смартфон, во время встречи в бизнес-центре на Авиамоторной улице, вместо обещанного телефона подсунул муляж. Не заметив подмены, женщина передала ему 42 тысячи рублей. Мошенник скрылся с настоящим телефоном и похищенными деньгами.

Составить фоторобот преступника женщина не смогла. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет подозреваемого.