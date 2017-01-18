Мужчина с пистолетом устроил переполох в петербургском метро

Санкт-Петербург, 18 января. Петербургская полиция ищет подозрительного мужчину с пистолетом, который был замечен в метрополитене. О подозрительном человеке сообщила пассажирка метро, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Она обратилась к старшему дежурному на станции метро «Горьковская», заявив, что на станции «Сенная площадь» в вагон зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет, засунутым за пояс. Незнакомец имел кавказский тип лица и бороду, одет он был в спортивную куртку. По словам женщины, мужчина направлялся в сторону Купчино.