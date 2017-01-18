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Мужчина с пистолетом устроил переполох в петербургском метро
Общество

Мужчина с пистолетом устроил переполох в петербургском метро

Сегодня 9:22
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Мужчина с пистолетом устроил переполох в петербургском метро

Санкт-Петербург, 18 января. Петербургская полиция ищет подозрительного мужчину с пистолетом, который был замечен в метрополитене. О подозрительном человеке сообщила пассажирка метро, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Она обратилась к старшему дежурному на станции метро «Горьковская», заявив, что на станции «Сенная площадь» в вагон зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет, засунутым за пояс. Незнакомец имел кавказский тип лица и бороду, одет он был в спортивную куртку. По словам женщины, мужчина направлялся в сторону Купчино.

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Алексей Громов
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Пьяный гость убил жительницу Выборга гантелей и ножом
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