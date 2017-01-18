Труп мужчины найден в сгоревшем доме в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 января. Сотрудники спасательных подразделений, прибывших на вызов о пожаре в жилом доме в расположенной на территории Всеволожской области деревни Ваганово, обнаружили внутри дома, у самого порога, частично сгоревший мужской труп.

Пожар произошел в частном двухэтажном кирпичном доме. Вероятно, мужчина пытался выбраться из горящего здания, однако не смог преодолеть входную дверь.

Погибшего удалось опознать — им оказался Игорь Е., ранее судимый за тяжкие преступления. Причина возгорания частного жилого дома на данный момент не определена.