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Житель Луги до смерти избил гостью

18 Января 2017 09:21
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Житель Луги до смерти избил гостью

Луга, 18 января. Житель Луги до смерти избил свою гостью после совместного распития алкогольных напитков, сообщает ОМВД России по Лужскому району.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, накануне в Луге мужчина 1961 года рождения, пригласив к себе в дом девушку 1985 года рождения после распития горячительных напитков избил гостью. По данным местного ОМВД, гражданка от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Наряд полиции задержал нападавшего на месте инцидента. В данный момент возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти человека.

 

Ирина Селезнева

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