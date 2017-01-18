Житель Луги до смерти избил гостью

18 Января 2017 09:21 55

Луга, 18 января. Житель Луги до смерти избил свою гостью после совместного распития алкогольных напитков, сообщает ОМВД России по Лужскому району.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, накануне в Луге мужчина 1961 года рождения, пригласив к себе в дом девушку 1985 года рождения после распития горячительных напитков избил гостью. По данным местного ОМВД, гражданка от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Наряд полиции задержал нападавшего на месте инцидента. В данный момент возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти человека.