Пьяный гость убил жительницу Выборга гантелей и ножом

Выборг, 18 января. В Ленобласти полиция раскрыла убийство 24-летней давности. Как стало известно ФАН, в Выборге задержали мужчину, который убил случайную знакомую гантелей и ножом.

В 1992 году в одном из домов Выборга обнаружили труп женщины 1956 года рождения с признаками насильственной смерти, тогда же городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник был задержан только спустя 24 года — это разнорабочий 1971 года рождения. По версии полиции, он познакомился с потерпевшей, когда подвозил ее до Выборга.

Женщина пригласила злоумышленника к себе домой, в ходе совместного пьяного застолья между ними возник конфликт. Тогда убийца расправился со своей жертвой с помощью гантелей и ножа, после чего скрылся. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.