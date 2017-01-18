Российская биатлонистка Аввакумова сможет получить гражданство Южной Кореи

Сеул 18 января. Южная Корея одобрила запрос на получение гражданства биатлонисткой Екатериной Аввакумовой.

26-летняя спортсменка сможет иметь двойное гражданство. Как рассказали в Союзе биатлона Южной Кореи, министерство юстиции страны одобрило заявление россиянки.

Отмечается, что Аввакумова станет третьим российским биатлонистом, который представляет Южную Корею. В 2016 году гражданство получили Анна Фролина и Александр Стародубец.

Напомним, Аввакумова обладательница золотой медали в смешанной эстафете в мировом чемпионате по летнему биатлону в 2015 году. Она также имеет серебряную медаль по результатам 15-километровой индивидуальной гонки в зимней универсиаде в 2015 году.