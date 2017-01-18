Собутыльники до смерти забили хозяина в петербургской коммуналке

18 Января 2017 09:23 62

Санкт-Петербург, 18 января. В коммунальной квартире в Кировском районе Петербурге обнаружен труп 41-летнего мужчины, хозяина комнаты, сообщили Федеральному агентству новостей в УМВД России по Кировскому району Петербурга. Полиция задержала двух знакомых погибшего, которые у него в гостях в состоянии опьянения учинили драку.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан, 1970 и 1972 годов рождения, оба неработающие. Правоохранители изобличили мужчин в том, что они вечером 14 января, находясь в гостях у погибшего, избили его. Известно, что это произошло в ходе ссоры, которая возникла между собутыльниками после совместного употребления алкоголя.

Избив знакомого, данные граждане скрылись с места происшествия. Возбуждено дело об убийстве.