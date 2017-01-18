Безработный петербуржец исполосовал отчима ножом после пьяной ссоры

Санкт-Петербург, 18 января. В Санкт-Петербурге задержали безработного мужчину, который после совместной пьянки порезал ножом своего отчима. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщил источник ФАН, накануне вечером в квартире дома по Сиреневому бульвару мужчина 1988 года рождения поссорился со своим отчимом после совместного распития спиртных напитков и набросился на него с ножом. Потерпевшего 1957 года рождения доставили в больницу со множественными колото-резаными ранами брюшной полости и грудной клетки.