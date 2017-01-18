Трамвай переехал неизвестного в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 января. Трамвай наехал на мужчину в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как рассказали в правоохранительных органах города, инцидент произошел накануне на территории трамвайного парка по улице Шаврова. Водитель 1964 года рождения, управляя трамваем, наехал на неизвестного мужчину. От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.

Полиция устанавливает все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что двое мужчин сгорели заживо в ДТП с трамваем и Mercedes в Петербурге.