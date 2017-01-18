Персонал красноярского морга проверят на полиграфе из-за пропавшей старушки

Красноярск, 18 января. Сотрудникам красноярского морга на улице Партизана Железняка придется пройти допрос с использованием полиграфа — прибора, известного в просторечии как детектор лжи. Допросы проводятся следственными органами Красноярска в связи с возбуждением уголовного дела по факту пропажи из морга Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, причастные к его совершению. Производится допрос сотрудников морга с использованием полиграфа. На ряду с другими рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении. Расследование уголовного дела продолжается», — указано в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Напомним, тело скончавшейся 88-летней женщины было доставлено в отдел экспертизы 6 декабря. 12 декабря, когда тело было востребовано родственниками, обнаружилась его пропажа.