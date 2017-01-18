FAN-TV Лента новостей
Британские ученые рассказали, что могут сообщить смайлы о человеке
Общество

Британские ученые рассказали, что могут сообщить смайлы о человеке

Сегодня 8:45
36

Британские ученые рассказали, что могут сообщить смайлы о человеке

Лондон, 18 января. Британские социологи предлагают изучать характер людей по смайлам, эмодзи, мемам и прочим средствам «невербальной коммуникации».

Они опубликовали научную статью в Trends in Cognitive Sciences.

Как рассказала Линда Кай из университета Эдж-Хилл в Ормскирке, люди используют эмодзи в качестве виртуальных аналогов различных жестов для подчеркивания эмоций. Смайлы, по словам исследователя, могут отображать черты характера.

Как отметили эсперты, на данный момент смайлами, эмодзи и интернет-мемами осознанно пользуется примерно 90% пользователей сети.

Как добавили специалисты, интенсивность и распространенность онлайн-коммуникаций будет только расти. Поэтому, по мнению ученых, необходимо серьезно исследовать «смайл-культуру». Они также считают необходимым создать новую научную дисциплину – киберпсихологию.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 18 января 2017 07.00: САА освободила ряд деревень в Алеппо, глава ИГ аль-Багдади до сих пор в Мосуле

Сегодня 7:00
315

Сирия новости 17 января 2017 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой техники ИГ, боевики обстреливают жилые районы в Хаме

Вчера 22:30
971

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Вчера 21:50
489

Новости США: демократы мстят Трампу за Клинтон, Обама грустит из-за отсутствия регистрации

Вчера 21:07
730

Что в имени тебе моем: угрозы украинской «незалежности». Колонка Олега Денежки

Вчера 20:38
3412
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ЛНР: украинские силовики обстреляли район памятника князю Игорю

8:42

Глава Пентагона обвинил Россию в свертывании сотрудничества с США

8:32

Первая в мире горилла, родившаяся в неволе, скончалась в зоопарке Коламбуса

8:30

Париж подсчитал число французов, воюющих в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ

8:22

Ассанж подтвердил готовность к экстрадиции в США

8:11

Названа причина экстренной посадки самолета «ВИМ-Авиа» в Благовещенске

7:58

Полиция разыскивает тело пенсионерки, исчезнувшее из морга в Красноярске

7:47

Маккейн признал, что Путин добился ведущей роли на Ближнем Востоке

7:35

Дом, в котором провел детство Трамп, уйдет с молотка в Нью-Йорке

7:25

Датские ученые опровергли широко известный миф о пробиотиках

7:20

Авиасалон МАКС-2017 перенесли на июль

7:13

Сирия новости 18 января 2017 07.00: САА освободила ряд деревень в Алеппо, глава ИГ аль-Багдади до сих пор в Мосуле

7:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ЛНР: украинские силовики обстреляли район памятника князю Игорю
Читать
Закрыть