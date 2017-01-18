Британские ученые рассказали, что могут сообщить смайлы о человеке

Лондон, 18 января. Британские социологи предлагают изучать характер людей по смайлам, эмодзи, мемам и прочим средствам «невербальной коммуникации».

Они опубликовали научную статью в Trends in Cognitive Sciences.

Как рассказала Линда Кай из университета Эдж-Хилл в Ормскирке, люди используют эмодзи в качестве виртуальных аналогов различных жестов для подчеркивания эмоций. Смайлы, по словам исследователя, могут отображать черты характера.

Как отметили эсперты, на данный момент смайлами, эмодзи и интернет-мемами осознанно пользуется примерно 90% пользователей сети.

Как добавили специалисты, интенсивность и распространенность онлайн-коммуникаций будет только расти. Поэтому, по мнению ученых, необходимо серьезно исследовать «смайл-культуру». Они также считают необходимым создать новую научную дисциплину – киберпсихологию.