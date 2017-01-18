ЛНР: украинские силовики обстреляли район памятника князю Игорю

Луганск, 18 января. За минувшие сутки силы ВСУ провели только один обстрел позиций Народной милиции ЛНР. Такие сведения пресс-служба ополчения Луганской народной республики сообщила через свой Twitter.

Обстрелу подвергся район памятника князю Игорю, расположенного к востоку от Луганска. Обстрел велся с направления населенного пункта Станица Луганская. В ходе обстрела использовались автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Было произведено более 50 выстрелов из АГС.

Напомним, Станица Луганская рассматривается СММ ОБСЕ в качестве одного из важнейших населенных пунктов, близ которых должно быть проведено разведение сил и средстве враждующих сторон в Донбассе. Обеспечение безопасности на КПП «Станица Луганская» позволит наладить транзит гуманитарных грузов в Донбассе.