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Первая в мире горилла, родившаяся в неволе, скончалась в зоопарке Коламбуса
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Первая в мире горилла, родившаяся в неволе, скончалась в зоопарке Коламбуса

Сегодня 8:30
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Первая в мире горилла, родившаяся в неволе, скончалась в зоопарке Коламбуса

Москва, 18 января. Первая в мире горилла, появившаяся на свет на территории зоопарка, умерла в возрасте 60 лет.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка Коламбуса, горилла по кличке Коло тронула сердца нескольких поколений людей. Поклонники приходили в зоопарк, чтобы просто посмотреть на обезьяну. По словам директора зоопарка Тома Сталфа, были и те, кто заботился о ней на протяжении жизни.

Ранее сообщалось, что гигантская горилла устроила погоню за астронавтом на МКС. Британский астронавт Тимоти Пик чуть не стал жертвой гигантской гориллы, которая откуда ни возьмись появилась на МКС. В костюм обезьяны переоделся его американский товарищ, который таким необычным способом отметил год пребывания на станции.

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Алия Шарафутдинова
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Париж подсчитал число французов, воюющих в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ
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