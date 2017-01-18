Париж подсчитал число французов, воюющих в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ

Париж, 18 января. Около 700 граждан Франции воюют на стороне запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Об этом рассказал глава координационной группы по борьбе с терроризмом (UCLAT) во Франции Лоик Гарнье.

В интервью газете Figaro Гарнье рассказал, что число, предположительно, скончавшихся в рядах ИГИЛ соотечественников – 232 человека.

Он также добавил, что в ряды ИГИЛ в 2015 году вступили около 30 тысяч иностранцев. Сейчас этот показатель снизился до 12 тысяч человек. При этом, 3 тысячи из них европейцы.

«Франция по-прежнему остается самой главной страной, предоставляющей воинский контингент из всего Евросоюза», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч европейцев сражаются на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке.