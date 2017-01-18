Ассанж подтвердил готовность к экстрадиции в США

Вашингтон, 18 января. Главный редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж не отказывается от сделанного ранее заявления, согласно которому он готов на экстрадицию в США в обмен на смягчение наказания информатору WikiLeaks Челси Мэннинг. Об этом рассказала адвокат Ассанжа Мелинда Тейлор.

Сторона защиты напомнила, что «он отвечает за все, что он сказал».

Ранее стало известно, что редактор согласится на экстрадицию, если действующий президент США Барак Обама проявит милосердие к Челси Мэннинг.

Напомним, Мэннинг должна выйти на свободу 17 мая 2017 года.