Глава Пентагона обвинил Россию в свертывании сотрудничества с США

18 Января 2017 08:32 40

Вашингтон, 18 января. По мнению уходящего в отставку главы военного ведомства Эштона Картера, Россия сознательно тормозила сотрудничество в США во всех областях, в том числе в деле борьбы с террористами «Исламского государства» в Сирии. По словам главы Пентагона, до сих остаются области, в которых Россия и США могут сотрудничать, однако их число продолжает сокращаться.

«В последние 10 лет общая платформа для совместной деятельности постоянно сокращалась. Именно поэтому мы пришли к современному положению вещей», — утверждает глава Пентагона, назвавший ранее РФ наибольшей опасностью для США в мире, более страшной чем растущее влияние Китая или запрещенная в РФ международная террористическая группировка «Исламское государство».

По словам главы Пентагона, российское руководство выбирает в качестве своих целей не только цели, отличающиеся от целей США — «к чем мы готовы», заявил Картер — но и цели, сознательно противоречащие американским.

«Существуют области, где мы по-прежнему можем сотрудничать, однако они становятся со временем все уже и уже, — отметил Картер в интервью Bloomberg. — Такую траекторию выбрала Россия».

В качестве возможности сотрудничества Картер назвал ограничение ядерной программы Северной Кореи.