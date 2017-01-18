Названа причина экстренной посадки самолета «ВИМ-Авиа» в Благовещенске

Благовещенск, 18 января. Капитан самолета авиакомпании «ВИМ-Авиа» принял решение вернуть воздушное судно в Благовещенск из-за сработавшей сигнализации.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Игнатьево» в Благовещенске, сигнал о неполадках на борту лайнера поступил практически сразу после взлета. После того, как самолет сел в «Игнатьево», его проверкой занялись специалисты. Пассажирами занимаются представители «ВИМ-Авиа». О том, когда пассажиров отправят в Москву, не сообщается.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила, что самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа» вернулся в аэропорт вылета сегодня около 04.00 по московскому времени из-за сработавшей на борту сигнализации.