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Названа причина экстренной посадки самолета «ВИМ-Авиа» в Благовещенске
Происшествия

Названа причина экстренной посадки самолета «ВИМ-Авиа» в Благовещенске

Сегодня 7:58
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Названа причина экстренной посадки самолета «ВИМ-Авиа» в Благовещенске

Благовещенск, 18 января. Капитан самолета авиакомпании «ВИМ-Авиа» принял решение вернуть воздушное судно в Благовещенск из-за сработавшей сигнализации.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Игнатьево» в Благовещенске, сигнал о неполадках на борту лайнера поступил практически сразу после взлета. После того, как самолет сел в «Игнатьево», его проверкой занялись специалисты. Пассажирами занимаются представители «ВИМ-Авиа». О том, когда пассажиров отправят в Москву, не сообщается.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила, что самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа» вернулся в аэропорт вылета сегодня около 04.00 по московскому времени из-за сработавшей на борту сигнализации.

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Настасья Шеркунова
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