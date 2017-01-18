Полиция разыскивает тело пенсионерки, исчезнувшее из морга в Красноярске

Красноярск, 18 января. Следственные органы Красноярска возбудили уголовное дело в связи с загадочным исчезновением из морга тела пожилой женщины, доставленной туда еще в начале декабря. Дело возбудили по статье «Халатность».

Как выяснили сотрудники Следственного комитета, тело 88-летней покойной было доставлено в морг 6 декабря. После того как тело пожилой женщины прошло судебно-медицинскую экспертизу, санитар доставил его на цокольный этаж судебно-медицинского учреждения, где расположена холодильная камера морга.

Когда через несколько дней в морг обратилась родственница умершей пожилой женщины, тела там не оказалось. Прояснить судьбу покойной пенсионерки по записям также не удалось.

В настоящий момент следователи пытаются установить дальнейшую судьбу пропавшего тела. Сотрудников морга допрашивают при помощи детектора лжи, выясняется, было ли тело случайно захоронено в результате чьей-то халатности, либо имело место похищение трупа.