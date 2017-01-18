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Маккейн признал, что Путин добился ведущей роли на Ближнем Востоке
Политика

Маккейн признал, что Путин добился ведущей роли на Ближнем Востоке

Сегодня 7:35
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Маккейн признал, что Путин добился ведущей роли на Ближнем Востоке

Вашингтон, 18 января. Благодаря действиям президента Путина Россия смогла добиться ведущей позиции в политической картине, сложившейся на Ближнем Востоке, перехватив инициативу у США и их союзников. В настоящее время, признал сенатор-республиканец Джон Маккейн, Соединенным Штатам приходится довольствоваться тем, что их пригласили к участию в Трехсторонней встрече по сирийскому урегулированию, которая должна пройти в Астане.

«Нет ничего более важного и показательного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили Соединенные Штаты приехать на встречу по мирному урегулированию. США не являются лидером. США даже не являются участниками, их пригласили. Как низко мы опустились», — огорчается сенатор, признавая, что «Путин не скрывает того, чего он хочет, и он достиг этого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках».

С таким заявлением Маккейн выступил в ответ на вопрос корреспондента MSNBC о том, насколько сильным противником на мировой арене считает Путина сенатор.

Напомним, предварительно согласованная дата встречи по мирному урегулированию в Сирии — 23 января.

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Валентин Меликов
#владимир путин #джон маккейн
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