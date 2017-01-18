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Дом, в котором провел детство Трамп, уйдет с молотка в Нью-Йорке
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Дом, в котором провел детство Трамп, уйдет с молотка в Нью-Йорке

Сегодня 7:25
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Дом, в котором провел детство Трамп, уйдет с молотка в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 18 января. Дом, в котором избранный президент США Дональд Трамп прожил до того, как ему исполнилось четыре года, выставлен на аукцион в Нью-Йорке.

Сообщается, что двухэтажный дом в нью-йоркском районе Квинс был построен отцом миллиардера в 1940 году. В здании находятся пять спален, четыре ванные комнаты, камин и зимний сад.

Отметим, что в прошлом году здание уже ушло с молотка, однако нынешний владелец, купивший дом за $1,4 млн, через месяц после покупки решил перепродать его. На этот раз организаторы аукциона даже не пытаются спрогнозировать, за какую цену строение будет продано.

Добавим, что ранее Трамп заявил, что хотел бы купить дом своего детства, так как у него сохранились очень хорошие воспоминания о нем.

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Ирина Лошкарева
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