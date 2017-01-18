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Авиасалон МАКС-2017 перенесли на июль
Общество

Авиасалон МАКС-2017 перенесли на июль

Сегодня 7:13
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Авиасалон МАКС-2017 перенесли на июль

Москва, 18 января. Проведение международного авиасалона МАКС-2017 будет перенесено на июль текущего года.

Сообщается, что в связи с проведением выставки «Армия-2017» Минпромторг и Объединенная авиастроительная корпорация приняли решение об изменении сроков проведения авиасалона.

Согласно имеющейся информации, салон пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

В материале газеты «Известия» говорится, что проект постановления правительства уже подготовлен, но на данный момент еще не подписан.

Вместе с тем, письменные предписания об этом уже были направлены в выставочные департаменты крупных авиастроительных компаний.

В ОАК отметили что перенос сроков проведения выставки даст возможность авиастроителям провести лучшую подготовку к идущему следом международному военно-техническому форуму «Армия-2017».

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Ирина Лошкарева
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