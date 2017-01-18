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Датские ученые опровергли широко известный миф о пробиотиках
Технологии

Датские ученые опровергли широко известный миф о пробиотиках

Сегодня 7:20
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Датские ученые опровергли широко известный миф о пробиотиках

Копенгаген, 18 января. Всемирная организация здравоохранения положительно расценивает употребление так называемых пробиотиков — бактерий, которые поддерживают состав и распространение микрофлоры кишечника, необходимой человеку для нормального усвоения пищи. Однако датские ученые, которые попытались исследовать полезное действие пробиотиков на человеческий организм, оказались обескуражены своим открытием.

Как показало исследование, не существует практически никакой связи между употребляемыми продуктами с пробиотиками и состоянием микрофлоры кишечника. Незначительные положительные изменения происходят только в начале приема пробиотических препаратов, а после сходят на нет.

Кроме того, выяснилось, что практически не существует научных исследований, которые подтверждали бы пользу пробиотиков для организма. Большинство ученых и научных сообществ просто не обращают внимания на эту тему.

Таким образом, миф о пробиотиках, широко продвигаемый повседневной рекламой в виде многочисленных продуктов, употребление которых нормализует работу кишечника, основан, по мнению датчан, на совершенно недостаточных научных данных и может оказаться обычным коммерческим ходом, позволяющим за деньги продавать то, от чего нет ни вреда, ни пользы.

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Валентин Меликов
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