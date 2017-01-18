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США усовершенствуют центр боевой подготовки украинских войск
Украина

США усовершенствуют центр боевой подготовки украинских войск

Сегодня 6:57
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США усовершенствуют центр боевой подготовки украинских войск

Киев, 18 января. Американские вооруженные силы займутся усовершенствованием центра боевой подготовки украинских войск.

По словам сотрудников пресс-службы командования сухопутных войск США в Европе Дональда Ренна и Лейси Джастингер, работа над центром будет проводиться в рамках оказания военной помощи Украине.

Отмечается, что в текущем году будет продолжено обучение украинских сил безопасности в западной части страны на Яворовском полигоне в Львовской области. На 2017 год запланирована подготовка четырех батальонов.

Реализацией проекта займется Национальная гвардия штата Калифорния.

Напомним, что в 2016 году вооруженные силы США подготовили 6 батальонов ВС Украины, один из которых является спецназом.

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Ирина Лошкарева
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