США усовершенствуют центр боевой подготовки украинских войск

Киев, 18 января. Американские вооруженные силы займутся усовершенствованием центра боевой подготовки украинских войск.

По словам сотрудников пресс-службы командования сухопутных войск США в Европе Дональда Ренна и Лейси Джастингер, работа над центром будет проводиться в рамках оказания военной помощи Украине.

Отмечается, что в текущем году будет продолжено обучение украинских сил безопасности в западной части страны на Яворовском полигоне в Львовской области. На 2017 год запланирована подготовка четырех батальонов.

Реализацией проекта займется Национальная гвардия штата Калифорния.

Напомним, что в 2016 году вооруженные силы США подготовили 6 батальонов ВС Украины, один из которых является спецназом.