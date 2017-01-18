Сирия, 18 января. Армия правительства Сирии освободила деревню Аабед и еще три поселения в результате первого в этом году штурма на востоке Алеппо. По данным иракской армии, глава ИГ* Абу Бакр аль-Багдади до сих пор остается в Мосуле. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики «Джейш аль-Ислам»***** и «Фатех аль-Шам»*** взорвали туннель под зданием САА. Погибли по меньшей мере девять солдат, 22 ранены.

Боевики уничтожили танк и «шилку» армии правительства Сирии в районе Вади Барада.

Группа боевиков в восточном Каламуне сдалась правительственным войскам в обмен на амнистию.

Российские медики оказали помощь более чем пяти тысячам жителей Сирии.

Провинция Алеппо

Войска армии правительства Сирии освободили деревню Аабед и еще три поселения в результате первого в этом году штурма на востоке Алеппо. Ликвидированы несколько десятков террористов «Исламского государства».

ВВС США нанесли несколько ударов в районе Аль-Баба.

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в деревне Маскана в восточном пригороде Алеппо.

Продолжаются столкновения между правительственной армией и боевиками в районе аль-Маллах в северном пригороде Алеппо. САА нанесла несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков.

В провинции более трех дней нет воды. Насосная станция, находящаяся на подконтрольной террористам «Исламского государства» территории в городе Хафса на востоке провинции, не подключена к электричеству.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» нанесли несколько ракетных ударов по поселкам Джбурин и Аль-Мухтария. Погибла женщина, есть раненые. Армия правительства Сирии нанесла ответные удары, уничтожив вооружение боевиков «Исламского государства».

Продолжаются бои между САА и террористами «Исламского государства» близ авиабазы Т4 и в районе Мафрак Хажжар на востоке провинции. Террористы несут большие потери.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ нанесли около 85 авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре за последние 12 часов.

Армия правительства Сирии уничтожила группу террористов «Исламского государства» на горе Аль-Сарда в пригороде Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» продвигается в районы Рашдия, Хавика и Аль-Оммал. Также террористы атакуют правительственные войска в районе Тель Барух рядом со 137-й бригадой.

Сообщается, что генералы армии правительства Сирии Самир Амин Али и Моххамед Фарис были убиты в ходе боев с террористами «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре.

САА отразила атаку террористов «Исламского государства» в районе Панорамы и ведет ожесточенные бои в других районах города.

По неподтвержденным данным, правительственная армия и NDF****** освободили от боевиков «Исламского государства» общежитие университета в районе кладбища в Дейр эз-Зоре.

Несколько террористов «Исламского государства» попали на минное поле недалеко от аэропорта Дейр Эз-зора. Количество раненых и убитых террористов не сообщается.

Провинция Идлиб

ССА** продолжает наносить артиллерийские удары по позициям «Хезболлы» и иранских войск в городах Фуа и Кефрая.

Высокопоставленный командир боевиков Абу Ибрагим аль-Туниси ликвидирован в результате серии авиаударов БПЛА коалиции на севере Идлиба.

Провинция Ракка

Ожесточенные бои идут между SDF**** и террористами «Исламского государства» в районе города Табка. ВВС коалиции наносят удары в этом районе.

В городе Табка дрон уничтожил машину террористов «Исламского государства», в которой находилось два террориста.

Ливанский посредник прибыл в город Ракка для переговоров с боевиками «Исламского государства» по поводу удерживаемых террористами пленных солдат.

Ирак

По данным иракской армии, глава «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади до сих пор остается в Мосуле.

Иракская армия освободила от террористов «Исламского государства» районы Аль-Джазар, Аль-Нумания, Аль-Атшана, Аль-Дарказлия, Баб аль-Шамс и Жадид в восточном Мосуле.