Британский археолог обнаружил селфи, сделанное 4 тысячи лет назад

Лондон, 18 января. Археолог из Великобритании смог обнаружить одно из самых древних изображений человеческого лица, известных науке.

Сообщается, что британский археолог-любитель Гордон Холмс в Йоркшире наткнулся на древнее изображение лица, выгравированное на камне 4 тысячи лет назад.

Исследователь выдвинул предположение, что автором первого селфи в Великобритании был один из художников каменного века.

Стоит отметить, что Йоркшир в некотором смысле является родиной загадочных символов, вырезанных на скалах.

Холмс подчеркнул, что найденное древнее селфи не является единственным творением художника четырехтысячелетней давности, так как им было найдено еще пять похожих изображений.