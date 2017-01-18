Жители Земли увидят ярчайший астероид в ночь на 19 января

Москва, 18 января. Жители Земли смогут увидеть ярчайший астероид, называющийся Веста, который будет находиться на расстоянии 229 миллионов километров от Земли.

Наблюдать единственный астероид в Солнечной системе, видимый невооруженным глазом, можно будет в ночь с 18 на 19 января.

В это время небесное тело будет находиться в противостоянии с Солнцем.

На широте Москвы астероид будет видим всю ночь, начиная с 17 часов вечера 18 до семи утра 19 января. Однако астрономы предупреждают, что наблюдения станут возможными только в случае, если позволит погода.

Добавим, что Веста является первым по размерам и массе астероидом в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.