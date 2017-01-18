Минобороны РФ призывает помочь жителям Сирии с лекарствами

Москва, 18 января. Министерство обороны России обратилось к международным гуманитарным организациям с призывом направить в Сирию медикаменты.

По словам официального представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в настоящее время лекарства необходимы жителям 73 сирийских поселений. Он отметил, что на прошлой неделе Минобороны РФ уже обращалось с подобной просьбой, на которую откликнулись представители ЮНИСЕФ и ООН.

«Они выразили желание направить помощь более пяти миллионам сирийцев, посетовав, что не имеют возможности сделать это немедленно», — рассказал Конашенков.

Представитель министерства обороны подчеркнул, что Россия продолжает оказывать помощь жителям Сирии, но ее объемы не покрывают имеющейся потребности в медикаментах.