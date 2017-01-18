Самолет «ВИМ-Авиа» экстренно сел в Благовещенске

Благовещенск, 18 января. Самолету авиакомпании «ВИМ-Авиа» пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту «Игнатьево» в Благовещенске.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, лайнер вылетел в 10.00 (04.00 по московскому времени) в столичный аэропорт «Домодедово». Во время полета на борту сработала сигнализация, поэтому капитан принял решения вернуться в пункт вылета.

Во время экстренной посадки никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время сотрудники аэропорта «Игнатьево» проводят осмотр воздушного судна. Представители авиакомпании занимаются пассажирами. После осмотра лайнера будет принято решение, уточнили в пресс-службе аэропорта Благовещенска.