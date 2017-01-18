Оптические системы российских Су-35 помогут обнаружить любого противника

Москва, 18 января. Новейшие российские сверхманевренные истребители Су-35 оснастили оптико-локационной системой, которая способна обнаружить воздушного и наземного врага в любых условиях.

Уникальные оптические системы незаметно для противника обнаруживают самолеты, вертолеты и беспилотники по теплу двигателей. Оптико-локационная система ОЛС-35 дает возможность с высокой точностью поражать наземные цели бомбами и ракетами. Систему уже опробовали во время операции ВКС России в Сирии, сообщает газета «Известия».

«В ходе боевых действий в Сирии Су-35 не только сопровождали российские фронтовые бомбардировщики и штурмовики, но и привлекались к нанесению ударов по наземным целям», — заявил источник в Минобороны России.